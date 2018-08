L'humeur de Chereau : j'ai entamé l'écriture d'un chef d'oeuvre !

Nous y sommes : le soleil, les palmiers, les montagnes, la mer, la jungle, qu’importe, les vacances ont commencé. Et c’est durant cette période où l’esprit se relâche que les aspirations à une carrière d’écrivain se font le plus sentir. Alors, foncez, (stylo) bille en tête, il suffit de quelques mots pour provoquer l’étincelle.



Maître Chereau n’écrit pas : les mots se plient à sa volonté et il les soumet ainsi à son bon vouloir. On pourrait croire à de la magie. Non point. C’est là le summum du professionnalisme. Quand il suffit de penser pour que sur la page blanche — ou la feuille word — les histoires viennent d’elles-mêmes.

Matinal, c’est aux premières lueurs de l’Aurore aux doigts de rose qu’il s’installe pour faire trembler la création. Le reste du temps, il laisse aux mots le soin de s’organiser. Après tout, un roman, ce n’est qu’un dictionnaire restructuré, avec quelques répétitions…







Retrouver les grandes oeuvres d'Antoine Chereau







Antoine Chereau – Santé – Pixel Fever production – 9791091516075 – 23 €