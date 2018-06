L'humeur de Chereau : l'insoutenable responsabilité du libraire...

Il faut plus de librairies, de meilleures librairies, parce qu’on le sait : rien ne remplace le conseil d’un être humain pour une lecture susceptible de changer une vie. Les robots, les intelligences artificielles, les algorithmes... tous ces substituts finiront peut-être par faire de l’humanité des piles (pas à lire), mais d’ici là...

Pourtant, la perplexité est parfois immense, songe Maître Chereau, un brin d’herbe à la bouche, regardant passer les nuages sous son olivier favori. Et la responsabilité, plus encore : imaginez que l’on recommande le mauvais livre, celui qui provoquera la détestation la plus absolue vis-à-vis de la lecture.

Ou pire ! Quels dégâts la lecture de Sartre aurait provoqués sur le jeune esprit d’Emmanuel Macron ? Comment savoir si Machiavel n’aurait pas détruit les rêves humanistes de Gérard Collomb ? Donald Trump n’aurait-il pas eu intérêt à se plonger dans les aventures de Martine à la plage, pour éviter de vouloir construire des murs ?



Retrouver les grandes oeuvres d'Antoine Chereau





Antoine Chereau – Santé – Pixel Fever production – 9791091516075 – 23 €