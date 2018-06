L'humeur de Chereau : le succès, c'est comme la moutarde

Alors que gazouillent les Twittos de concert avec les rossignols, l’écrivain, heureux, dès potron-minet, s’élance idée en tête à la conquête d’un nouveau roman. Quelque temps plus tard, elle a fait son chemin, et c’est un livre qui se trouve posé sur la table. Et si les vents furent propices, des lecteurs transis se massent...

Ou pas. Maître Chereau, roi de la dédicace – il lui suffit de penser au dessin qu’il souhaite réaliser et sa seule volonté impose à la feuille blanche qu’elle le produise ex nihilo – s’en souvient : les confrères ne sont pas toujours des plus tendres.

Les coulisses d’un salon sont parfois pires que les couloirs de l’Élysée, où les trahisons et les complots s’ourdissent. Parfois, c’est juste la jalousie qui fait parler. Parfois...





Antoine Chereau – Santé – Pixel Fever production – 9791091516075 – 23 €