L'humeur de Chereau : Les bibliothèques recrutent pour ouvrir le dimanche

Avec la journée consacrée aux bibliothèques du 10 avril, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a avancé les bases d’une nouvelle politique d’ouverture des établissements. Des préconisations, pas des consignes, dont les élus doivent encore s’emparer. Mais ce serait pas mal qu’ils le fassent, et dans les délais les plus brefs...

Maître Chereau se souvient des bibliothèques d’antan : interdiction de faire le moindre bruit, même en sortant un livre des étagères. À l’époque, c’était autre chose tout de même. Et de s’interroger : si l’on doit ouvrir plus les bibliothèques (et mieux, c’est la ministre qui l’a dit), il faudra des gens. Et pour les trouver, il a une solution...



