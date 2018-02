L'humeur de Chereau : mes romans, mes amours, mes emmerdes

Si plaie d’argent n’est pas mortelle, plaie d’amour fait tout de même assez mal. Et forte heureusement, depuis Les souffrances du jeune Werther, on ne déplore plus de vagues de suicides quand un roman sort. C’est pourtant dans ces amours manquées que l’on puise les plus grandes sources d’inspiration.

Maître Chereau, alias Heart Breaker, le sait bien. À effeuiller la marguerite, on finit toujours par tomber sur l’inéluctable « moi non plus ». Heureux s’il reste encore quelques pétales pour parier de nouveau. Sinon, malheur aux vaincu.e.s !





