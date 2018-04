L'humeur de Chereau : Pampers, Nutella et bande dessinée

Alors que les mordus de polars et de mauvais genre s’en donneront à cœur joie ce week-end à Lyon — Quais du polar prend ses quartiers ! –, les amateurs de BD ne seront pas en reste. Malgré quelques couacs sur l’opération en Belgique, les 48 H BD reprennent du service.

Or, dans les librairies, on tremble à raison : avec 48 H BD, ce sont 200 000 BD qui seront vendues durant le week-end à 2 € pièce. Et si les libraires redoutent la campagne de promotion, c’est avec le souvenir des émeutes survenues fin janvier. La foule, apprenant que des couches Pampers et du Nutella étaient bradés, s’était ruée, devenant folle, incontrôlable… bestiale !

Et Maître Chereau de sourire…





Retrouver les grandes oeuvres d'Antoine Chereau