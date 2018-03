L'humeur de Chereau : passer à la télévision ? Plutôt l'échafaud !

Ah, la télévision. Ce tube anciennement cathodique devenu plus plat et fin avec le temps. Cette merveilleuse boîte à images garantit une portée et une influence magique pour les livres. Jugements à l’emporte-pièce, toujours avec la perspective de tacler, bâcher, frapper fort, et parfois d’autant plus que l’on ne frappe pas juste.

En la matière, rares sont les chroniqueurs télé plus acharnés que ceux d’On n’est pas couché. L’émission de Laurent Ruquier souffle le chaud et le froid… mais tous les auteurs n’ont pas la trempe de Joël Dicker, qui a dernièrement su remettre Yann Moix à sa (petite) place. « Vous n’avez pas aimé mon livre, c’est votre droit. C’est important de lire et d’aimer ou ne pas aimer, c’est la construction de soi. »

Comme quoi, l’intelligence triomphe toujours. En tout cas, maître Chereau l'espère...





