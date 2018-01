L'humeur de Chereau : Promotion Nutella démesurée, la cocaïne du pauvre

D’un côté, Frédéric Beigbeder balance sur Ardisson, Naguy et d’autres dans son dernier roman — l’histoire d’un père qui ne veut plus mourir. Il en rajoute, invitant Woody Allen à venir en France, pour échapper aux accusations d’agression sexuelle. Et de l’autre, Nutella qui est bradé à l'extrême chez Intermarché : moins de 1,5 € le kilo de pâte à tartiner, l’offre du siècle, addictive à mort…





Voici bien l’histoire de deux campagnes de promotion qui tournent au vinaigre. Et dans le même temps, on apprend que la cocaïne fait de plus en plus de ravages : l’Agence du médicament explique avoir recensé une multiplication des intoxications entre 2010 et 2016. La drogue et ses dérivés seraient devenus plus accessibles, financièrement et dans leur distribution. Maître Chereau s’interroge : trop de liens entre toutes ces histoires, pour ne pas cacher quelque chose…







