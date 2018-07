L'humeur de Chereau : publication éphémère, reconnaissance éternelle

Ah, la légende du manuscrit envoyé par La Poste, dont les vertus instantanément reconnues par l’éditeur donneront à son auteur la chance d’être publié. Tenace cette affaire, assurément entretenue par des histoires qui reviennent ici et là. Pour un peu, il faudrait inventer un prix, pour ces livres inespérés... Diable, cela existe déjà !



Maître Chereau est moderne : il sait que l’on n’envoie plus de manuscrits imprimés à ce jour, mais uniquement des fichiers par emails. La base, voyons. Voilà pourquoi il envisageait de créer le Prix du Manuscrit en PDF envoyé par WeTransfer. Un peu de modernité, pour raviver la flamme et la passion de l’industrie.



Et pourquoi ne pas aller plus loin : plutôt que de choisir dans une liste, on imprimerait tous les PDF, placés dans une gigantesque bétonnière, qui tournerait, tournerait, tournerait, et une main innocente viendrait tirer au sort le prochain manuscrit élu ?



Non ?







Antoine Chereau – Santé – Pixel Fever production – 9791091516075 – 23 €