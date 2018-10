L'humeur de Chereau : secrets d'auteur à la Grande Librairie

Ils ne rêvent que d’elle, obsédants dans ses formes plates, ultra plates, ses 8 K dont on ne sait plus ce qu’ils affichent au compteur. Dire qu’ils ont la dalle du cathodique serait un pléonasme : les auteurs, et leurs éditeurs, ne rêvent que de La Grande Librairie. L’émission télé phare de l’industrie du livre.

Maître Chereau passe très bien à la télé, son grain de peau fait l’amour aux caméras et son regard de braise éteint les projecteurs les plus ambitieux. Tout cela ne doit d’ailleurs rien à l’entraînement : on naît Maître Chereau, nul ne le devient. Si le talent n’est toutefois qu’une sale manie sans travail, chaque artiste à son rythme, sa méthode, ses habitudes.



Tiens, par exemple, Untel qui s’est racheté une conduite avec son dernier roman-essai sur sa propre immortalité en devenir se confierait volontiers à François Busnel...









Retrouver les grandes oeuvres d'Antoine Chereau







Antoine Chereau – Santé – Pixel Fever production – 9791091516075 – 23 €