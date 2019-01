La Bataille du Gouffre de Helm reproduite en Lego

Impossible de faire l'impasse sur l’engouement présent autour du phénomène lego : après Poudlard, après la bibliothèque de la Belle et la Bête, c’est au tour de la scène de la Bataille du Gouffre de Helm dans Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson – d'après le roman de JRR Tolkien – d’être reconstruite.









Et non, le Seigneur des Anneaux n’est pas immunisé contre le règne de la société de jouets suédoise LEGO : deux fans, Rich-K et Big J, ont reconstruit l’inoubliable bataille opposant les forces de Saroumane à celles du Rohan. Un travail très minutieux pour lequel près de 150.000 briques Lego et 1700 figurines ont été utilisées.