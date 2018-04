La bibliothèque de la Belle et le Bête... en Lego

Sa création a été sacrée Best of the show et Meilleur Doppelganger (soit double) dans la catégorie Pop Culture, mais a aussi remporté le Choix du public. De quoi récompenser son travail pour le moins impressionnant. Car la reconstitution n’est pas seulement énorme, elle est aussi extrêmement précise, avec une attention toute particulière portée aux détails.Basée sur les quelques secondes du film laissant à voir la majestueuse bibliothèque, la créatrice a tout reproduit dans les moindres détails. Les statues de lions, l’immense escalier en colimaçon, les ornements de la cheminée et les impressionnantes fenêtres, rien n’a été oublié jusqu’aux motifs présents sur le sol.Et c’est sans parler des milliers de « livres » qui peuplent les étagères de briques du sol au plafond. On apprend sur le Flickr de Sarah qu’ils sont au nombre de 5 500 et que la construction de la bibliothèque lui a demandé d’utiliser 25 000 briques.« Ça m’a pris près de 6 heures pour avoir un rendu réaliste. Les livres ne sont pas fixés aux étagères, tout comme dans une vraie bibliothèque » précise-t-elle. Toutes les étapes de la construction sont disponibles sur sa page Flickr