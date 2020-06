La chocolaterie de Willy Wonka prend la forme d'un parc d'attractions

La marque Tony’s Chocolonely, particulièrement populaire aux Pays-Bas, s’est fendue d’un parc dans la ville de Zaandam (à la périphérie d’Amsterdam). L’ensemble puise dans le livre de Roald Dahl ses différentes attractions — comme les bateaux à bonbons ou les fameux ascenseurs de verre grâce auxquels on survole la chocolaterie dans le livre.L’ouverture n’est pas prévue avant 2024, pour un coût de réalisation de 100 millions €. Les plans réalisés par le cabinet d’architectes SeARCH présentent un ensemble bien rouge, type usine. D’ailleurs, l’espace se divisera en trois entités : une unité de production modernisée, un entrepôt et un pavillon avec les montagnes russes.Le projet est connu depuis 2018, alors que Tony’s Chocolonely revendiquait la création d’une « expérience totale, où vous pourrez tout apprendre et découvrir sur le chocolat, les problèmes de l’industrie du cacao, et ce que Tony’s Chocolonely a fait à ce propos ». L’occasion pour la marque de vanter son investissement dans le commerce équitable et la juste rémunération des agriculteurs.L’un de leurs fers de lance réside dans cette formule d’une « recette pour un cacao sans esclaves ». Il en va de même sur la traçabilité de ses produits, que la firme revendique à 100 % transparente.Les bureaux de l’entreprise seront d’ailleurs déménagés sur ce nouveau site. Sa capacité d’accueil est estimée à 500.000 visiteurs annuels, qui pourront également goûter les produits spécifiques de l’entreprise. Il leur sera également possible, tout comme dans l'établissement de Willy Wonka , de suivre toutes les étapes de la fabrication du chocolat.En février dernier, la société annonçait l’arrivée de deux investisseurs, Verlinvest et Jamjar : leur prise de participation minoritaire au capital allait aider à un développement international.