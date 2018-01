La demande d'emploi la plus drôle de 2017 a été écrite en 1904

La peur de la décadence de la langue française et de son orthographe n’est pas aussi récente que l’on croit. La preuve en image et en humour avec « une Demande d’Emploi en 2017 » pour être correcteur, imaginée par un journal datant de 1904, dans laquelle l’auteur se targue de connaître « ta fon toute les ortograf, depui lé tem lé plu reculé jusca no jour, i compri la nouvel, é même la futur ».







Numérisé par Gallica, La Sorte ou l’ « organe typographique incolore et mensuel : satirique, antilittéraire, peu artistique et quelquefois illustré… », en novembre 1904, imaginait déjà l’évolution de l’orthographe en 2017. Et on ne vous cache pas que notre correcteur d’ortographe s’est un peu emballé lors de la rédaction de cet article.

Ainsi, l’auteur de la demande d’emploi fait remarquer qu’il respecte « la toute nouvel ortograf ki otorize mintenan la suprécion de tute lètr inutil dan lé mo ne défiguran pa la prononciation é leufoni, ce ki sinplifi singulièreman la tâche du correcteur, puiskil na plus à se préocupé mintenan, pour éfectué son travail arif, de conètr lortograf ».







Le plus drôle dans tout ça ? C’est que c’est l’Académie française qui aurait, lors d’une « séance du 1er avril couran », décidé d'abolir l’orthographe. Tout simplement.

Ce qui, en 2018, pourrait faire relativiser beaucoup d’inquiétudes concernant les « péril[s] mortel[s] » qui menacent la langue française…