La demeure familiale d'Ursula K. Le Guin en vente pour 4 millions de dollars

< >

Crédit photo : capture d'écran - Open home photography

Conçue par l’architecte Bernard Maybeck et construite en 1907 la maison est abondemment décrite dans son essai Living in a work of Art.« Si je me souviens de mon enfance, je me souviens de cette maison », écrit Le Guin. « En écrivant ceci, je me demande si une grande partie de ma compréhension de ce qu’un roman devrait être m’a été enseignée, en fin de compte, en vivant dans cette maison. Si c’est le cas, peut-être toute ma vie j’ai essayé de la reconstruire autour de moi à partir de mots. »La spacieuse résidence de 3700 mètres carrés ressemble à s’y méprendre à un élégant chalet suisse. Maybeck était connue pour travailler avec matériaux naturels ce qui donne à la demeure cette apparente simplicité. La maison dispose de cinq chambres et quatre salles de bains et est actuellement en vente pour 4 millions de dollars,Le Guin a, au cours de sa carrière, publiée une vingtaine de romans et plus de 100 nouvelles, son inspiration précoce et ses mondes riches et harmonieux ont sans nul doute un lien avec la lumineuse et apaisante demeure de Berkeley.