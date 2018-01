La Finlande a construit un hôtel Game of Thrones en neige et en glace

Il ne faudra pas avoir froid aux yeux pour prendre une chambre au Lapland Hotels SnowVillage. Comme son nom ne l'indique pas, cet établissement, situé en Finlande, s'est paré des couleurs de Game of Thrones pour proposer 24 chambres décorées selon l'ambiance des livres de George RR Martin et de la série HBO. Avec un détail, toutefois : l'édifice est notamment bâti à l'aide de neige et de glace...

Situé à Kittilä, à une heure trente d'avion d'Helsinski, l'hôtel Game of Thrones a nécessité 22.000 tonnes de neige et 400 tonnes de glace pour prendre les couleurs de Game of Thrones. Chaque année, le SnowVillage sort de la neige, en un mois, mais la saison 2017/2018 fut un peu spéciale, avec l'intervention de sculpteurs de Russie, de Lettonie, d'Ukraine et de Pologne.

Rassurez-vous, la température dans les chambres atteint 23 degrés, et il n'y a aucun risque pour l'intégrité de l'hôtel. Pendant la nuit, un sac de couchage rembourré est proposé, et le petit déjeuner saura faire oublier la petite fraicheur de la pièce. 24 chambres sont disponibles dans l'hôtel, dont 10 suites plus luxueuses, avec des sculptures spéciales, tel un Marcheur Blanc qui vous regarde tendrement vous endormir...

Le prix minimum pour une nuit atteint 165 €, tout de même, mais l'équipe de l'hôtel assure qu'il y a de quoi faire dans le SnowVillage, qui permet déjà d'admirer quelques structures. L'entrée dans le village coûte 15 €. L'hiver arrive dans le compte en banque...