La librairie parisienne Shakespeare and Company recréée en modèle réduit

Le « paper art » est une activité artistique pratiquée dans le monde entier, qui s'appuie sur l'utilisation de vieux livres, leur évitant ainsi une fin moins enviable. Beaucoup de patience et de talent, pas mal de découpes et de pliages plus tard, l'ouvrage connait une nouvelle vie, changé en diorama, en théâtre de silhouettes ou encore en saynètes...



Et quel meilleur moyen pour représenter une librairie ? Karine Diot a jeté son dévolu sur Shakespeare and Company, librairie historique, ouverte en 1951 à Paris par George Whitman, et lieu particulièrement apprécié des lecteurs du monde entier.



11 mois de travail auront été nécessaires pour finaliser la sculpture livresque représentant Shakespeare and Company, et pas moins de 4300 petits livres en papier. Pour s'assurer de la fidélité de son modèle réduit, l'artiste s'est basée sur 70 photographies du lieu. Le résultat est bien entendu époustouflant.









La librairie a évidemment partagé la création de Karine Diot, félicitant l'artiste pour cet hommage exceptionnel. « Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? Un grand merci à l'artiste Karine Diot, pour nous avoir fait voyager dans le temps avec cette reconstitution incroyable de la librairie, comme dans les années 70, en hommage à notre fondateur George Whitman. Incroyable ! », a souligné la librairie sur Facebook.