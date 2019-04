La maison de Fifi Brindacier est à vendre, 750 000 $

(La Villa Villekulla en Floride, crédit : Bruce Stambaugh) (La Villa Villekulla en Floride, crédit : Bruce Stambaugh)

Sur les traces de Fifi Brindacier





(La Villa Villekulla en Suède, Christian Koehn CC BY 2.0)

Les enfants des années 90 et leurs parents reconnaîtront sans aucun doute cette jolie maison colorée. Il s’agit en effet de la maison de Fifi Brindacier, rendue célèbre par l’adaptation de Ken Annakin. Tami Erin incarnait le rôle de la facétieuse et malicieuse Fifi qui échoue sur la plage d’un village et qui, bien sur, la mettra sens dessus dessous.La résidence fictive de la petite rousse dans Les nouvelles aventures de Fifi Brindacier, située dans la vieille ville de Fernandina Beach en Floride, a récemment été mise sur le marché pour 750.000 $, soit 665.100 €.Cette maison de près de 210 m² a « tellement plus à offrir que sa seule valeur de résidence célèbre. Bien sûr elle a besoin d’un peu de travaux, mais elle est composée d’une architecture originale, et offre une vue magnifique sur la rivière Amelia » souligne le Magazine Southern Living La plus connue des petites têtes rousses a aussi été rendue célèbre par l’adaptation en série de Olle Hellbom, incarnée cette fois si par Inger Nilsson. Avis aux fans qui n’aurait pas une telle somme à débourser, la maison de la série, située cette fois-ci sur l’île Gotland en Suède, héberge aujourd’hui un musée pour enfants.Elle abrite la machine à écrire d’Astrid Lindgren, la veste de Monsieur Nilsson le petit singe de Fifi, son coffre à trésors et une réplique de son cheval pour ne citer que quelques objets.