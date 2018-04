La mauvaise idée du jour : des pyjamas de luxe La servante écarlate

Peut-on faire de l'argent et du marketing avec tout et n'importe quoi ? L'exemple surréaliste est fourni par Lunya, une société spécialisée dans les pyjamas de luxe et autres vêtements de soie pour dormir : dans une campagne de promotion rapportée par Gizmodo, Lunya annonce que la version rouge de sa nuisette en soie lavable sera nommée « Offred », en hommage au personnage principal de La servante écarlate.

Dans le monde imaginé par Margaret Atwood et représenté dans la série Hulu, des femmes sont soumises au bon vouloir de ceux qui souhaitent avoir des enfants : c'est notamment le cas de June, renommée « Offred » lorsqu'elle perd sa liberté. Comme le rappelle Gizmodo, le nom signifie tout simplement « Of Fred », ce qui signifie qu'elle appartient à Fred Waterford.

Autrement dit, on pouvait rêver un meilleur nom et une meilleure symbolique pour un produit destiné aux femmes : le nommer « June » aurait déjà été plus approprié...