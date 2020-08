La médiathèque pour toutous : le canis, un petit sien ? (blague de niche)

GHIBLI : des personnages

Ne cherchez plus, le paradis du cynophile se trouve à Aubervilliers. C’est là que se trouve la médiathèque de la Société Centrale Canine : des sculptures de chien sur les étagères aux médailles de concours accrochées au mur, impossible de se tromper sur le thème du lieu.Sont conservés plus de 3800 ouvrages de référence, du XVIIIe siècle à nos jours, 600 thèses vétérinaires, 50 titres de périodiques français et étrangers, 140 titres de revues de clubs où l’on trouve les naissances et les récompenses ou encore 250.000 photographies allant des plaques de verre aux photos numériques… Les registres donnent la possibilité de remonter dans le temps et de passer en revue les noms des chiens inscrits au fil des années par des éleveurs consciencieux.Si la lecture vous fatigue, une multitude d’objets, des timbres aux figurines en porcelaines, sont disséminés dans les pièces, prêts à être admirés. La Société Centrale Canine met un point d’honneur à construire un véritable fonds patrimonial artistique, et propose notamment de très anciennes statuettes Colima du Mexique représentant des chiens et datant de 300 av. J.-C..Contrairement à une bibliothèque classique, il n’est pas possible d’emprunter les ouvrages, cependant, les thèses vétérinaires sont entièrement consultables en ligne.L’équipe accueille régulièrement des classes d’étudiants, des éleveurs, ou des familles pour leur faire profiter de la collection. Pour visiter le lieu, il suffit de prendre rendez-vous par mail ou par téléphone.Si la médiathèque se trouve trop loin de chez vous, le site Animaux-Online propose une visite en vidéo :