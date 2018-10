La NASA nomme des constellations Hulk et le Petit Prince

Levez les yeux, vos héros favoris vous regardent : la NASA, agence spatiale américaine, a nommé 21 constellations d'après les observations réalisées par le télescope longue distance Fermi, qui étudie les rayons gamma émis par les objets célestes. Hulk et le Petit Prince ont ainsi fait leur apparition dans le ciel, en hommage aux deux personnages.

21 nouvelles constellations, constituées à partir de sources notables de rayonnement gamma, ont été nommées par la NASA, après 10 années d'observation à l'aide du télescope Fermi. S'ajoute ainsi aux 88 constellations traditionnelles une vingtaine de nouvelles figures célestes, où la pop culture occupe une bonne place : on retrouve ainsi Hulk, le TARDIS de Doctor Who, Godzilla, mais aussi une figure littéraire, le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry.

Le choix de Hulk, personnage créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1962, était évident : le super-héros vert, capable du meilleur comme du pire, émerge de Bruce Banner à cause de l'exposition de ce dernier à des rayons gamma, des rayons lumineux parmi les plus puissants jamais observés.



A star is born https://t.co/ZjRhiMbVN4 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 25, 2018



Pour le Petit Prince, le choix entend incarner les multiples voyages du personnage de Saint-Exupéry : les rayons gamma sont émis par différents objets célestes, de la Terre au Soleil en passant par la Lune.

Ces constellations restent toutefois « non officielles », comme l'indique Julie McEnery, scientifique associée au programme Fermi au Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland, mais elles furent « une façon amusante de souligner une décennie de réalisations de Fermi ».

Parmi les autres constellations, Albert Einstein, le Mont Fuji, le Starship Enterprise, le chat de Schrödinger ou encore Mjöllnir, le marteau mythique de Thor.

Il est possible d'observer les constellations depuis une application web.