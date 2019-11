La police découvre un chiot abandonné dans la bibliothèque

photo d'illustration - pixabay licence

Au cours du week-end du 23/24 novembre, un sac à dos fermé a été abandonné dans la bibliothèque de la ville. Les forces de police l’ont découvert le lundi matin, à l’ouverture de l’établissement, et à l’ouverture, surprise : un chiot de 8 semaines, qui était resté toute la nuit enfermé dans le sac.Rapidement, l’animal a été pris en charge par les services de la ville, et semble aller bien. Preuve à l’appui, la police a publié une vidéo de la bête, absolument adorable.Évidemment, d’avoir abandonné un chiot dans ces conditions semble cruel : les personnels de l’établissement ont d’ailleurs dû paniquer en découvrant le sac qui bougeait. Mais contrairement à leurs confrères de l’Arkansas State University, ce n’était pas des ratons laveurs qu’il contenait…À Asheville, l'enquête est toutefois en cours pour tenter de comprendre comment le chien est arrivé dans les lieux, et qui a bien pu le laisser là.via Fox Carolina