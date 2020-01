La police trouve un Anneau de pouvoir : Sauron-t-ils identifier le propriétaire ?

L’agent-détective Pete Wilson se désole. Pour l’heure, les investigations n’ont pas permis de trouver le propriétaire originel de la bague, et par conséquent, de lui rendre. « Comme il s’agit d’un bijou très personnel, nous espérons que quelqu’un en reconnaîtra les symboles et pourra nous dire à qui il appartient — parce que je suis certain qu’il manque à quelqu’un, quelque part. »On vient de friser le plagiat d’Anna Gavalda, façon Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part. Mais après tout, l’Anneau Unique a sa propre volonté…Or, pour diffuser cet appel à témoins, la police du North Yorkshire n’a rien trouvé de mieux que de lancer quelques photos sur sa page Facebook. Et de toute évidence, le message qui accompagnait les clichés démontrait que les agents n’avaient pas fait le lien entre l’objet et l’œuvre de JRR Tolkien…Comme on peut s’y attendre, les utilisateurs ont alors bondi sur l’occasion, en agrémentant leurs réponses de Gif et autres images tirées des films de Peter Jackson. Ne pas avoir identifié que le lettrage est celui de la langue elfique aura coûté cher aux forces de police.Certains plaisantins suggéraient même aux agents de suivre la piste de Frodon Sacquet (Frodo Baggins dans la version anglaise), pour retrouver le propriétaire. D’autres proposaient, plus pernicieusement encore, d’aller « enquêter du côté du Mordor »… Voire, demander à Aragorn profonde ou Gandalf l'aigri ?La plaisanterie a été complète après que des dizaines de milliers d’utilisateurs ont repartagé le poste, commenté, etc. « Nous avons de toute évidence besoin de rafraîchir nos connaissances cinématographiques », indique la police.