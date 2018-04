La Princesse et le Renard, un conte de Grimm signé l'intelligence artificielle

On l’attendait (ou pas), le « premier nouveau conte des frères Grimm en 200 ans », écrit par une intelligence artificielle. Après Harry Potter et le portrait de ce qui ressemblait à un gros tas de cendres, les studios Botnik se sont attelés, cette fois-ci en partenariat avec une application de méditation, « Calm », à produire, grâce à un programme d’écriture prédictive, La Princesse et le Renard.



« Une collaboration entre machines et humains » annonce Calm sur son site. Cette application méditative propose des « histoires pour dormir ». Le « conte » La Princesse et le Renard a été produit par les studios Botnik, une communauté d’écrivains, d’artistes et de développeurs « qui utilise l’intelligence artificielle pour créer de nouvelles formes d’écriture ». Ainsi de ce chapitre, Harry Potter et le portrait de ce qui ressemblait à un gros tas de cendres.

Pour cela, les studios Botnik disposent d’un programme d’écriture prédictive qui génère des mots et des phrases qui pourraient être trouvés dans les Contes de Grimm. Il « s'inspire » ainsi des histoires de Cendrillon, Blanche-Neige, la Belle au bois dormant…

Puis, les écrivains travaillant dans les studios reconstituent l’histoire à partir des phrases et des mots formulés par l’intelligence artificielle. Alors, ça donne quoi ?

Il était une fois un cheval doré avec une selle dorée et une belle fleur violette dans sa crinière. Le cheval amena la fleur dans le village où la princesse dansa de joie à l’idée de se voir si belle et si bonne. "C’est magnifique !" dit-elle à son père, le roi du pain et du fromage. "Est-ce que tu lui donneras à manger et à boire si j’accepte de me marier avec le prince ?"

Comme on le voit, de la très grande littérature (mais c'est aussi très drôle d'y croiser le roi du pain et du fromage). Si cela vous inspire, le clavier prédictif de Botnik est disponible en ligne. En plus de suggérer des phrases basées sur les contes de fées, il peut également imiter le style du Manifeste du parti communiste, de recettes de crêpes, de Beyoncé ou encore de Patti Smith.