La trilogie Fondation d'Isaac Asimov a été envoyée dans l'espace

C'est un fameux coup de pub qu'a offert Elon Musk à sa société SpaceX, spécialisée dans l'aérospatial : le mardi 6 février, une fusée Falcon Heavy s'est envolée dans l'espace pour se mettre en orbite autour du Soleil. À son bord, une voiture Tesla conduite par Starman, pour la photo souvenir, mais aussi un cristal de données, l'Arch, avec, dessus, la trilogie Fondation d'Isaac Asimov...





Le milliardaire Elon Musk a donné le coup d'envoi de l'exploration spatiale à destination de Mars, le mardi 6 février dernier, avec le lancement réussi d'une fusée Falcon Heavy, présentée comme le lanceur le plus puissant du monde. À bord de cette fusée, pour assurer le spectacle, une voiture Tesla — Elon Musk est également le propriétaire de cette société — avec au volant un mannequin, nommé Starman en hommage à David Bowie.

On trouvait également dans cette fusée Falcon Heavy, en route pour être placée en orbite autour du Soleil, un cristal de données fourni par l'Arch Mission Foundation, qui s'est donnée pour mission de « préserver et disséminer le savoir de l'humanité dans le temps et dans l'espace ». Un cristal de quartz, sur lequel ont été stockés les livres de la trilogie Fondation d'Asimov à l'aide d'une technologie de stockage optique, a été placé dans la fusée.











Le Centre de recherches en opto-électronique, hébergé à l'université de Southampton, a travaillé sur cette technologie de stockage qui fonctionne sur le même principe que la fibre optique désormais utilisée pour les connexions Internet. Elle permet notamment de stocker d'importantes quantités de données, mais aussi de garantir leur stabilité sur de longues périodes et dans des conditions extrêmes. Le stockage pourrait durer 14 milliards d'années, selon le Dr. Peter Kazansky, qui a mené les recherches à Southampton.

« Cette bibliothèque Arch sera en orbite autour du Soleil pendant des millions d'années, au moins, aux côtés de la Tesla Roadster d'Elon », se félicite Nova Spivack, cofondateur de la fondation. Arch1.1, la première bibliothèque en quartz, a été offerte à Elon Musk, tandis qu'Arch1.2 est désormais dans l'espace. Cinq bibliothèques du même type ont été créées.









En 2020, annonce l'Arch Mission Foundation, une bibliothèque spéciale sera envoyée à la surface de la Lune, contenant documents, photos et vidéos. Pour 2030, la fondation imagine envoyer une autre bibliothèque, en même temps que les premiers humains poseront le pied sur Mars...