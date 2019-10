La vie de Rihanna dans un livre en 1050 photos, pour 100 000 €

Depuis son enfance à la Barbade, jusqu’à cette ascension comme icône de la musique, Rihanna passera donc par une autobiographie très visuelle pour se raconter. Récipiendaire d’un Grammy Awards, elle dévoile cette semaine la sortie de The Rihanna Book, toute modestie mise de côté, avec trois éditions, toutes limitées.Elle-même évoque plutôt une « collection de souvenirs incroyables », qu’une autobiographie en bonne et due forme. Ce qui est certain, c’est que les heureux et heureuses futurs possesseurs se seront saignés à blanc.Attention les yeux, car les trois éditions sont à pas piquer des vers – rien que le nom laisse entendre des vallées de promesses et des déserts de compte en banque :La version simple : 12,4 kg, 504 pages, 1050 photos, et un support de lecture assez design. Le tout pour 165 €, une paille, mais en édition limitée.Là, on tape dans le lourd, le gras, le sale : un présentoir de bureau en résine moulée, or 18 carats avec finition miroir haute densité, designé par The Haas Brothers, 27 kg de bouquin, 30 kg de lutrin. Feuillets doubles et dos carré… proposée pour 5500 €, cette version est déjà épuisée.Et enfin, on arrive sur du scandaleux : 10 exemplaires seulement d’un ouvrage présenté sur un support en marbre de 907 kg, sculptés par les Haas Brothers, dans une version colossale. Pareil, y’en n’a plus, mais ils auront déboursé 100.000 € pour s’en offrir un exemplaire.Pour se faire mal, c'est ici