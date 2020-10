Laissez un robot choisir vos livres pour vous

Un outil perfectible



Crédit photo : Artificial Intelligence - Resembling Human Brain - deepak pal - CC BY-SA 2.0

L’intelligence artificielle et la littérature n’ont pas fini de s’associer et de prouver au monde leur compatibilité. Après « AI | Writer », développé par le magicien Andrew Mayne qui proposait de s’entretenir avec des personnages fictifs et de grands auteurs, on vous présente GPT-3, spécialisé dans le conseil de livre.L’outil a été mis au point par Anurag Ramdasan et Richard Reis, le duo fondateur du portail « Most Recommended Books » qui répertorie les suggestions de lecture des grands de ce monde. On y retrouvait pêle-mêle les ouvrages préférés du président Obama, de Jeff Bezos ou encore d’Emma Watson.Ramdasan a déclaré avoir eu cette nouvelle idée alors qu’il travaillait sur une plateforme de recommandation d’œuvres tout en expérimentant le générateur de langage OpenAI. Il aurait finalement décidé de réunir ces deux projets pour créer l’IA GPT 3 capable de proposer des volumes aux internautes en fonction de leurs humeurs actuelles.Fini d’écouter les suggestions de vos amis et parents, terminé les piles à lire qui s’amoncellent et prennent la poussière, si vous ne savez plus dans quel ouvrage vous plonger il est désormais possible de s’en remettre à un robot.Les deux hommes expliquent avoir voulu imiter l’initiative de la maison Penguin Random House sur Twitter qui suggère des livres en fonction du « mood » des utilisateurs. « Malheureusement pour nous, quiconque fait cela pour PRH doit connaître beaucoup de livres (la recherche prendrait trop de temps). Personne dans notre équipe ne peut répondre si rapidement à autant de questions. Heureusement, nous avons maintenant un nouveau stagiaire : GPT-3 d’OpenAI »GPT-3 se présente sous la forme d’une barre de recherche dans laquelle l’internaute est invité à inscrire une série de mots clés. La plateforme étant pour l’instant pensée pour les anglophones, l’IA ne réagit positivement qu’aux mots anglais. Si les livres proposés sont assez pertinents, l’outil reste cependant très limité.En effet pour chaque mot, expression ou sentiment écrit, le robot n’offre qu’une seule suggestion, pour peu que vous ayez déjà lu l’œuvre proposée il ne vous reste plus plus qu’à vous rabattre sur votre pile à lire. Ainsi, si vous tapez « violence », le seul résultat sera The Hate u Give , d’Angie Thomas (traduction N. Bru, ed Nathan).Enfin, sans doute par solidarité robotique, GPT-3 renvoie directement l’internaute vers Amazon si celui-ci souhaite se procurer l’ouvrage.Si la plateforme ne se révèle pour l’instant qu’assez peu utile pour choisir vos livres, il reste que taper ses humeurs et ses pensées pour découvrir à quelles lectures elles correspondent est assez amusant. Ainsi, à la question « comment survivre à ce monde cruel » posée par le journaliste Thomas Macaulay, le facétieux robot lui a conseillé la lecture d’Hunger Games, très encourageant.On peut même s’amuser à entrer sur le terrain politique. Après avoir inscrit « I want to vote » — j’aimerais voter —, qui résonne avec l’actualité américaine et les présidentielles qui approchent, GPT-3 nous renvoie vers The Warmth of Other Suns : The Epic Story of America's Great Migration.Un choix qui n’est pas anodin puisque l’ouvrage retrace notamment l’histoire de la deuxième grande vague de migration aux États-Unis : le mouvement des Afro-Américains du sud au nord du pays.Pour tenter de comprendre vous-même les subtilités de l'IA c'est à cette adresse.