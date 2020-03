Laissez-vous tenter par les envoûtants soins de ce spa Harry Potter

On ne trouvera pas un quelconque produit dérivé de l’œuvre de la célèbre saga de J.K. Rowling dans ce centre de spa. Juste une passion non dissimulée par sa créatrice, Wendy Piedad, pour tout ce qui a trait à la magie.Massothérapeute et esthéticienne qualifiée, cette dernière s’est lancée dans son projet en 2018, avec le désir d’allier son expérience professionnelle et ses passions personnelles. Adepte qu'elle est des histoires et personnages de sorciers et sorcières comme, outre Harry Potter, la série Ma sorcière bien-aimée ou le film Les Ensorceleuses.« Wand & Willow était un de mes rêves que j’ai commencé à réaliser il y a environ 2 ans. Après 11 ans de travail dans l’industrie du spa en Virginie, j’ai pris la décision de rentrer chez moi au Tennessee et d’ouvrir mon propre espace qui allierait des soins spa professionnels avec une touche de magie », indique-t-elle sur la page Facebook de son institut.Celui-ci a récemment ouvert ses portes dans la ville de Murfreesboro, située dans le Tennessee aux États-Unis. Les clients peuvent ainsi goûter aux bienfaits des formules de soins proposées par Wendy Piedad, aux noms évocateurs de Phoenix ou Maraudeur. Et ce, sous le regard de quelques chouettes et autres chaudrons décoratifs dignes de l'école de sorcellerie de Poudlard.« J’espère que tous ceux qui se rendront à Wand & Willow repartiront avec des sens éveillés et la conviction que la magie est partout. Elle est dans le clair de lune, dans le goût de la première tasse de café du matin, le changement des saisons, la naissance d’un enfant....... partout », écrit la gérante sur le site de Wand & Willow Et d'inviter tout un chacun à devenir « un chercheur de magie du quotidien »...