Le Chocolat de poche : des tablettes de gourmandise, en librairie

Libraires, éditeurs, lecteurs, laissez-vous prendre au jeu des tablettes de notre partenaire, Le Chocolat de poche, dont l'emballage reprend les codes du livre !





Photos © Laurent Abry



Tout est né d’une coupable gourmandise de lecteur : « Il y a quelques années, j’ai cherché un moyen de soustraire ma réserve de chocolats à la gourmandise de mes proches. Difficile parfois de tout partager, surtout lorsqu'il s'agit de chocolat ! Après plusieurs tentatives, le meuble de la bibliothèque m’est apparu comme suffisamment sûr pour y installer ma réserve personnelle… » confie Emmanuel Alassia, le créateur et fondateur du Chocolat de poche.







En reprenant les codes des jaquettes des livres papiers, il y associe texte et illustration : à l’intérieur du délicat papier d’emballage, illustrés par de grands peintres comme Monet, Manet, Modigliani, Picasso entre autres, vous pourrez vous échapper pour un moment de poésie ou de littérature : les textes de Maupassant, Hugo, Apollinaire, Verlaine, Musset, Baudelaire, Lamartine accompagneront le lecteur s’abandonnant aux deux des plaisirs les plus coupables : la gourmandise et la lecture.



Les tablettes poétiques du Chocolat de poche, testées, approuvées et recommandées par la rédaction ! Les tablettes poétiques du Chocolat de poche, testées, approuvées et recommandées par la rédaction !



En collaboration avec des auteurs pour l’écriture de textes originaux, d’éditeurs, d’artistes, de musées, le Chocolat de poche poursuit son aventure en s’engageant par ailleurs à lutter contre le gaspillage (pas de surproduction, les tablettes sont produites à la commande), et en travaillant une sélection de chocolats pur beurre de cacao, sans OGM ni graisses hydrogénées.



Chocolats blanc, au lait ou noir, tous sont de pure origine, et le lien direct entre le chocolatier et le libraire, sans intermédiaire, participe aussi de cette démarche globale de respect de l'environnement au service d'un travail artisanal de qualité.





De nombreux libraires ont référencé cette proposition différente et si complémentaire à la librairie : « la réaction des clients a été enthousiaste, il a fallu passer un réassort immédiat, ce qui résoud la question posée par ces produits périssables. Et les illustrations et les textes finissent de les convaincre! » confie ainsi la librairie Lettres à croquer de Villeurbanne.



Véronique Blanchard, de La librairie Place 26, à Douvres la Délivrande, ne tarit pas d'éloges : « Nous sommes entrés en contact avec Emmanuel par téléphone, et je me suis rendue compte qu'il s'agissait d'une toute petite structure et que le patron multitâches me répondait directement ! [...] Le chocolat est doux, très peu sucré. [...] L'approche littéraire et poétique du produit fait toute son originalité, et le fait que le chocolat soit périssable ne pose pas de souci, il n'a pas le temps de vieillir en magasin ! Attention cependant à ne pas l'exposer, même de loin, au soleil...



La première réaction des clients concerne la beauté des emballages, ou l'humour du titre donné, un jeu de mot souvent avec une oeuvre existante. La seconde réaction est, immanquablement : "Ah, c'est du chocolat en plus ! " Des personnes le collectionnent, d'autres l'ajoutent à un livre comme cadeau. Je me sers se l'emballage vide comme marque page ! »

Photos © Laurent Abry





Et cerise sur le chocolat, les tablettes sont aussi personnalisables : selon votre librairie, votre édition, le moment que vous souhaitez célébrer, tout est possible.



Libraires, pour référencer le Chocolat de poche dans votre librairie, éditeurs, diffuseurs, entreprises, pour vos cadeaux de fin d’année, et pour tous les lecteurs gourmands, rendez-vous sur la page du Chocolat de poche !





Le Chocolat de poche - 162 rue des Saignes - 69480 Lucenay

tel : 04 74 06 21 65 - bonjour@lechocolatdepoche.com