Le Conan Doyle, pub d'Édimbourg, devient JK Rowling, un point, stout !

La ville d’Édimbourg propose une nouvelle attraction touristique et culinaire pour les fans d’Harry Potter. On connaissait plusieurs endroits à même de ravir les lecteurs et les cinéphiles, mais désormais, serait-ce toute une page et une tradition littéraire qui se tourne ? The Conan Doyle, pub réputé de la ville, vient de changer de nom pour devenir, The J.K. Rowling…







Originellement, l’endroit avait été ainsi baptisé en l’honneur du créateur de Sherlock Holmes, parce que Sir Arthur Conan Doyle était né non loin de la York Place où se trouve l’établissement. Et une statue du détective se dresse d’ailleurs au milieu de la route. Ou presque.

Comment explique ce changement subit de nom ? Une revente, une expropriation, un coup de Voldemort ? Point du tout : cette modification est toute temporaire, et fait partie d’une opération visant à mettre en valeur les rues et les bâtiments qui ont inspiré certains des meilleurs écrivains de la ville.







Les fans se souviendront alors, avec un air entendu, que JK vivait à Édimbourg quand elle a débuté l’écriture du livre, et s’est inspirée de nombreux lieux pour ses romans. Fin janvier, The Conan Doyle retrouvera ses armoiries originelles, sans que les fans de Sherlock n’aient plus à se plaindre.

Élémentaire, mon cher Watson, élémentaire…