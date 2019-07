Le concours de sosies d'Ernest “Papa” Hemingway, toujours un succès

La valeur attendrait manifestement le nombre des années, contredisant de bon Cid : Joe Maxey, âgé de 68 ans, et originaire de Cedar Hill, dans le Tennessee, est cette année le grand lauréat du concours. « J’aime ses écrits. C’était un grand écrivain et le fait de prendre part à cette histoire autour d’Hemingway est tout bonnement incroyable », déclarait-il au sortir de la compétition.La persévérance aura payé, pour Joe, puisqu’il s’agissait là de sa huitième participation — et cette fois, il aura remporté les trois jours, face aux jurés.L’événement littéraire donne, chaque année, un fameux spectacle : ils sont des dizaines d’hommes, habillés comme l’auteur photographié dans ses derniers jours, à arpenter Duval Street et à poser pour des photos avec des touristes. Des journées de défilés, avant le grand oral.« La seule chose que j’ai en commun avec Hemingway, c’est que j’aime les mojitos. Et j’aime les femmes aussi », se contentera d’ajouter le lauréat.La Hemingway Look-Alike Society n’est pas qu’un simple regroupement de « vieillards corpulents à la barbe grise », comme l’assure le site. Depuis plusieurs années, cette organisation cherchait un moyen de rendre hommage au nom d’Hemingway.Et dans le même temps, il faut noter que les aspirants sosies font également le tour des bonnes âmes : ils prennent part à une collecte de fonds pour constituer des bourses d’études pour les futurs étudiants du Florida Keys Community College.Papa aurait certainement adoré…