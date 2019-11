Le conservateur, le petit ami tendance pour 2020

pixabay licence



On a attendu longtemps mais enfin, notre heure est venue https://t.co/tznC2FytHm — Daniel Bourrion (@dbourrion) November 13, 2019

Par le passé, il fallait être banquier d’investissement, techos dans la Silicon Valley, ou encore artiste voire vidéographe indépendant et même patron d’entreprise. Mais le magazine Elle revoit ses critères, et s’inspirant des personnalités américaines et de leurs choix de vie — et de compagnon — présente un visage assez différent.Le jeu est évidemment idiot, mais voici le classement des quatre mecs les plus attirants, suivant leur activité :1. L’artiste, reste un incontournable2. Le techos se maintient lui aussi très bien3. Le financier conserve une certaine aura4. Le conservateur (de bibliothèque, du patrimoine ou autre) vient de faire une entrée très remarquéeD’où cela vient-il ? Eh bien l’actrice et humoriste américaine Jenny Slate qui avait été en couple avec Chris Evans vient de changer de compagnon. Et elle a rencontré un certain Ben Shattuck, qui est… conservateur. Quand on vous disait que le propose repose sur des observations scientifiques incontestables et une analyse sociologique rigoureuse.Alors, bon, on sait depuis longtemps que les gens qui affirment aimer la lecture sont plus attirants que les autres . Mais pour convaincre ses lectrices que le conservateur est une option hautement intéressante, Elle propose tout de même de véritables arguments.Par exemple, si l’on a l’impression que son petit copain conservateur vous néglige, c’est probablement « parce qu’il fait quelque chose de légitimement intéressant de son temps, comme de l’exploration dans les contreforts de l’Himalaya ». Évidemment, Indiana Jones cumule une profession d’enseignant à l’universitaire, mais le fouet et le chapeau sont so much 1990…Cependant, puisque Elle le clame, peut-être devons-nous considérer que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle d’une conscience sociale différente, qui devient un charme indéniable. En tout cas, en France, certains jubilent :Mais attention mesdames, ne vous trompez pas de conservateur : d’après Elle, c’est le genre d’homme avec qui on peut discuter de post-humanisme autour d’une pizza, qui parvient à commenter la décoration en vous commandant un taxi, tout en partageant l’addition.Messieurs, à vous de jouer…