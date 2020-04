Le Corbeau et le Renard : Fabrice Luchini passe la fable au verlan

Une douzaine de lectures des Fables plus tard, Fabrice Luchini ne se laisse pas démonter : il vient d’offrir aux 128.000 abonnés de son compte une révision, par ses soins, de la plus classique des histoires du fabuliste.Sans notes, et tout en cherchant parfois du regard les mots que son esprit recompose, voici le happening littéraire de la semaine : Le Corbeau et le Renard, tout en verlan, avec une aisance et parfois un petit sourire en coin, de satisfaction et de plaisir.Le Bo-cor et le nard-re, une réinterprétation qui a fait plus que recette, en regard des commentaires laissés par les internautes hilares.Mais est-ce que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute ?