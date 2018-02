Le créateur Raf Simons signe une collection inspirée de Moi, Christiane F.

Le couturier belge Raf Simons, directeur de la création de Calvin Klein, a présenté à Manhattan sa collection Automne/Hiver 2018, nommée « Youth in Motion » et inspirée par l'histoire de Christiane Felscherinow, auteure du livre polémique Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée, publié en 1978 et traduit en français en 1981 par Léa Marcou au Mercure de France.



Capture d'écran Capture d'écran Instagram

Pour sa collection « Youth In Motion » (« Jeunesse en mouvement »), Raf Simons s'est penché sur l'influence des drogues sur la jeunesse : « Christiane F. reste finalement un récit édifiant, qui dépeint sans honte et sans chercher de rédemption les réalités de la consommation de drogues et de la toxicomanie », a indiqué le créateur dans un communiqué. La référence au récit est surtout concrétisée, cela dit, par des images des deux acteurs Thomas Haustein et Natja Brunckhorst de l'adaptation au cinéma sortie en 1981.

Le journaliste et dramaturge Glenn O'Brien, disparu en avril 2017, a aussi eu droit à un hommage à travers des pièces faisant apparaître la mention « Drugs » en référence à une pièce tragicomique qu'il a signée.

Le résumé de l'éditeur pour Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée :

Ce livre terrible a connu un retentissement considérable en France et dans toute l'Europe. Ce que raconte cette jeune fille sensible et intelligente, qui, moins de deux ans après avoir fumé son premier « joint », se prostitue à la sortie de l'école pour gagner de quoi payer sa dose quotidienne d'héroïne, et la confession douloureuse de la mère font de Christiane F. un livre sans exemple. Il nous apprend beaucoup de choses, non seulement sur la drogue et le désespoir, mais aussi sur la détérioration du monde aujourd'hui.

Une publication partagée par HYPEBEAST Style (@hypebeaststyle) le 7 Févr. 2018 à 9 :22 PST

via High Snobiety