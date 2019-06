Le cyprès centenaire qui inspira les Truffalas du Lorax vient de s'écrouler

KM CC BY 2.0

Une oeuvre vértiablement engagée





Le Lorax, entouré de Truffalas, film de 2012

À l'origine incertaine des Truffalas





un Kigelia - David Berkowitz, CC BY 2.0

Personne ne se mettra à chantonner : Dans la jungle, terrible jungle, l’Cyprès est mort ce soir, mais toute la ville est au courant. « C’est un arbre emblématique, un arbre que nous apprécions », a assuré un porte-parole de la ville de San Diego Timothy W. Graham au San Diego Tribune Car ce cyprès de Lambert est l’arbre qui a inspiré, dit-on, le livre Le Lorax du Dr Seuss . Il se trouvait dans le parc Ellen Browning Scripps, et Theodor Seuss Geisel, de son vrai nom, l’avait dans sa ligne de mire, quand il écrivait.Alors qu’il travaille sur le livre, qui sortira en 1971, l’arbre avait déjà entre 30 et 50 ans : en bon voisin, il aura apporté sa part à l’univers en cours d’élaboration. Surtout que le paysage proche de son domicile (situé sur le Mont Soledad à La Jolla) était en train d’évoluer : on sait que la genèse du Lorax tire ses racines de la colère de Geisel.Des maisons, des appartements envahissaient les collines, et l’auteur s’agaçait de cette destruction de l’environnement. Il avait d’ailleurs décrit son ouvrage comme intentionnellement porté par un message engagé. Et le Lorax n’en démordrait pas : cette créature qui défend les animaux et la nature, dans la vallée des Truffalas, se confronte à un entrepreneur qui produit des tissus à partir des feuilles d’arbre.Et il ne s’embarrasse pas trop de la beauté du monde. Or, les Truffalas, ce sont ses arbres touffus, plus doux que la soie.L’ouvrage aurait cependant pu ne pas s’achever, sans ce safari qu’il réalisé, au Kenya, avec son épouse Audrey. Au bord d’une étendue d’eau, il vit passer un troupeau d’éléphants qui traversait une colline. « J’ignore pourquoi, mais cela m’a libéré, toutes mes notes se sont mentalement assemblées », racontait-il. Et finalement, il aboutit à ce livre, « mon préféré d’entre tous ».Selon différentes sources, les Truffalas pourraient également provenir d’un voyage en Afrique — ce que plusieurs photos du parc national du Serengeti (Tanzanie), conservées par Seuss, confirmeraient. Et notamment le Kigelia, ou arbre de saucisse, figure typique des paysages de la brousse tanzanienne.Et pourtant, l’origine de cette création reste obscure : que la proximité du cyprès ait conduit, ou non, à ce que la légende grandisse, voilà qui est incontestable. Et les Américains pourraient sans peine pointer sur une carte l’endroit où se trouve l’arbre du Lorax.On ignore pour l’instant ce qui a provoqué la fin précipitée de l’arbre — l’hypothèse d’une maladie a été écartée, bien qu’il ait connu des problèmes de termites. La ville envisage dans tous les cas de planter un remplaçant dans les prochaines semaines.Dr Seuss, trad. Stephen Carrière – Le Lorax – Le Nouvel Attila – 9782371000568 – 12 €