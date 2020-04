Le déconfinement vous fera regretter ces attestations de déplacement dérogatoire

Attestation, crédit Boulet



Récapitulons : pour sortir alors que c’est interdit (sauf quand c’est obligatoire, mais ça, on n’a toujours pas vraiment compris où ni quand ils poseront enfin la balance et eux-mêmes n’en finissent pas de se tâter), mais lorsqu’on en avait envie, il fallait jusqu’ici se signer un Ausweis tout seul comme un grand, stipulant qu’on sortait parce qu’on… allait dehors (mais dans les passages cloutés).

.../…

Constatant que leur bidule, pourtant déjà lucratif (si, ils sont même parvenus à emplafonner pour 140 balles des infirmières en service, dont le seul tort était d’avoir oublié de remplir leur auto-dérogation autorisatoire, ou encore des ahuris qui avaient eu la naïveté de croire qu’une attestation de l’employeur était plus probante que ce machin inepte), était très con, ils se sont hâtés d’accuser le peuple de “mauvaise volonté réfractaire à relents de sédition” et ont donc décidé d’en pondre un nouveau, à peu près aussi con, mais doté d’encore plus de cases pour pouvoir se gourer.

En 1720, on était beaucoup plus expéditif en cas de contrôle #confinement #Covid19 pic.twitter.com/cFoHrgrCdX — Olivier Jacques (@ojacques3) April 23, 2020

Parchemin sortie rvelle :

Deplace labevr

Dépoze marmots

Covrir force-rage

Mirer apothicaire

Qverir pitance echoppe



[Apposer vostre sceav] — Jehan le Brave (@Jehanlb) April 9, 2020

Confinement jour 01: "Quoi ? Il va falloir imprimer un de ces foutus papiers à chaque sortie, genre on a que ça à foutre ?"

Confinement jour 36: pic.twitter.com/fequLec1EO — -Boulet- (@Bouletcorp) April 23, 2020

On s’interrogera sans compter sur l’indérogeabilité du droit, et la dérogeabilité des attestations de sortie. Accompagnée de 135 € d’amende en cas de non-respect des règles, cette petite innovation du gouvernement Philippe n’a pas manqué de faire rire, dès ses premiers temps. Vue du droit avait d’ailleurs ri à s’en décoller la plèvre, lorsque le nouveau formulaire était apparu.Un rire jaune, et juridique, on le comprend. Cependant, un site vient de voir le jour pour aider les contribuables à contester les amendes.Mais l’histoire nous enseigne que les attestations ne sont pas une stricte invention de la Macronie : un historien avait en effet exhumé un document montrant qu’en période de peste — et nous y sommes presque ! – il fallait un document dûment rempli pour sortir de chez soi.« Les attestations de déplacement dérogatoire comme les connaissent actuellement la France, cela ne date pas d’aujourd’hui ! Un chercheur de l’Université de Neuchâtel, l’historien Jérémie Ferrer-Bartomeu, a débusqué ce document et l’a publié sur son fil Twitter. Une attestation qui date de 1720 à Remoulins, dans le Gard... En pensée avec les pays où le confinement est plus rigide qu’en Suisse… », détaillait l’université de Neufchâtel Sourire en coin… Car, à l’époque, en cas de manquement, on fusillait.Et les détournements n’ont pas manquéCertains ont même lancé de véritables challenges pour stimuler l’imaginaire :Mais il faudra alors rendre à Boulet ce qui revient à Boulet (or, c’est d’ordinaire le Boulet-rang qui revient…) : son imitation de parchemin, vieilli façon aquarelle diluée, avec temps de séchage rallongé, est probablement la plus délirante et lucide des réponses qu’il fallait apporter…Pour les amateurs, une version imprimable est même disponible à cette adresse , pour servir aux Archives nationales, qui auront à cœur de préserver un illustre témoignage de méthodes moyenâgeuses…Et pour teinter le papier façon parchemin, rien de plus simple, un bain de thé ou de café suffira...