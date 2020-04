Le dessinateur Joan Cornellà signe une collection de masques sanitaires

< >

Qui dit déconfinement dit relance de l'économie, et toute occasion est bonne à prendre : vendre des masques sanitaires pourrait bien devenir un commerce particulièrement lucratif, dans les prochaines semaines... Joan Cornellà, qui a signé plusieurs albums de BD, autopubliés ou disponibles chez Glénat et Bang Ediciones, s'est essayé au design de ces pièces vestimentaires désormais indispensables dans les garde-robes.Une quarantaine de références est proposée, reprenant les couleurs et lignes si caractéristiques des dessins de Cornellà et en particulier ses personnages souriant, coûte que coûte, pour faire bonne figure.« Tout est nul », « La fin est proche », « Les humains sont un virus » : rien de mieux qu'un message engageant et optimiste pour barrer son visage, non ? Si les masques ne sont pas des dispositifs médicaux, ils correspondent au modèle « barrière », sont lavables et réutilisables... Il est aussi possible de s'offrir le tissu imprimé, simplement, pour confectionner soi-même son masque.