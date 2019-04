Le Gant de l'Infini de Thanos, de quoi mettre l'univers, et Google, en péril

Michael Li, CC BY NC 2.0

Alors que Avengers : Endgame est dans les salles, Google a conçu un petit Easter egg — ces fonctionnalités cachées qui ressemblent plutôt à de gentilles plaisanteries dans le monde informatique.Pour y accéder, simplissime : lancer le moteur de recherche et taper le nom du super villain Thanos, ennemi juré de tout le monde, armé de son Gant de l’Infini qui doit lui permettre d’anéantir la moitié des habitants de l’univers.Une fois la recherche effectuée, sous les images, apparaît justement un petit gant tout joli et serti des fameuses pierres d’infinité. En cliquant dessus, la page va soudainement subir les foudres de Thanos.Pour mémoire, le gant de l’infini est l’un des artefacts les plus monstrueux qui soit : composé de gemmes, appelées Pierres d’infinité, au nombre de six, elles confèrent à son porteur un pouvoir pharaonique. Contrôle du temps, de l’espace, de la réalité, de l’âme, de l’esprit, ainsi qu’omniscience, omnipotence et omniprésence. Idéale lors des journées de gros rush…Idiot, inutile, donc totalement indispensable avant d’amorcer le week-end… Et voilà en vidéo ce que cela donne sur Google.