Le groupe Radiohead a désormais sa bibliothèque publique

Voilà qui passionnera sans aucun doute les fans du groupe Radiohead qui, depuis l'album OK Computer, en 1997, fait l'événement à chaque nouvelle sortie. Même la création d'un site internet peut suffire : on se souviendra de l'album In Rainbows, en 2007, distribué gratuitement sur internet à une époque où le piratage et le téléchargement illégal faisaient bondir les maisons de disques.La Radiohead Public Library, disponible sur le site du groupe, se présente comme une base de données rassemblant des informations fiables et une quantité de données sur la carrière de la formation. « L'internet dans son ensemble n'a jamais été une source d'informations fiables ou détaillées sur Radiohead. Et les sites qui ont tenté de le faire ont disparu depuis longtemps », souligne Radiohead dans un communiqué. Le site vient donc rétablir quelques vérités , tout en passant un message d'amour aux bibliothèques, lieux de savoir inégalés. Il est même possible de télécharger sa carte de lecteur, gratuitement, ce qui n'engage bien sûr à rien. On trouvera au sein de la bibliothèque de la musique, des clips, des albums, et même des liens renvoyant aux anciens clips du groupe...De quoi faire, donc, avec sans doute des surprises cachées pour les plus grands lecteurs...