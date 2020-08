Le jour où le chien de John Steinbeck a dévoré son manuscrit

Photographie : localpups, CC BY 2.0

Le meilleur conseil, pour un écrivain débutant, pourrait être de conserver de multiples exemplaires et sauvegardes de son travail. Mais, bien avant l'ordinateur, posséder plusieurs versions d'un même texte n'était pas si facile. John Steinbeck en a fait l'amère expérience : dans une lettre envoyée en 1936, un an avant la parution de Des souris et des hommes, à son éditrice, il raconte comment son chien lui a compliqué la tâche...« Une petite tragédie a eu lieu. [...] Mon setter, un jeune chiot, s'est retrouvé seul, une nuit, et a fait des confettis de la moitié de mon manuscrit. Deux mois de travail à reprendre à zéro. Retour à la case départ. Il n'y avait pas d'autre brouillon. J'étais plutôt furieux, mais le pauvre chien a peut-être exprimé là une quelconque critique », remarque Steinbeck dans son courrier.L'auteur apprécie particulièrement les chiens : dans les années 1960, lancé dans un périple à travers les États-Unis, il embarquera avec lui Charley, son caniche. Il en écrira même un livre, Voyage avec Charley, publié en 1962.En attendant, son setter Toby lui aura fait voir de belles : le travail nécessaire pour rattraper le manuscrit mâché et gâché est estimé à deux mois auprès de son éditrice par l'auteur. « Je ne lui ai infligé que sa petite fessée avec sa tapette à mouche martinet », précise même l'écrivain.Réécrit et terminé, Des souris et des hommes paraitra en 1936, pour connaitre le succès que l'on sait...via Brain Pickings