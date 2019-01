Le livre déroulant sonne le grand retour du rouleau pour la lecture

< >

Foin de lecture numérique, d’écrans ou d’applications avec ce projet : c’est un système ancien, permettant de dérouler un livre grâce à une configuration spécifique. Mais contrairement à un rouleau classique, l’ouvrage est préservé dans une boîte qui en permet le défilement.En terme internet, on parlerait de scrolling... la blague.Le fait est que le texte est proposé dans cet appareil de lecture, dont la hauteur est configurable, ce qui facilite une meilleure vision d’ensemble. Il est aussi possible de le saisir avec une seule main, pour un autre confort de lecture.L’Ithaca scrollery est né d’une cascade : voir l’eau s’écouler a donné l’idée d’un mode de défilement du texte avec un principe d’enroulement en spirale.Évidemment, la qualité et l’originalité du projet ont largement convaincu les internautes : il reste en effet 8 jours de financement, et la cagnotte compte près de 8 fois le montant espéré : 32.843 $.Plusieurs textes sont proposés, du domaine public, allant d'Alice au pays des merveilles jusqu’à Arthur Rimbaud et sa Saison en enfer ou encore T.S. Eliot, Conan Doyle et Walt Whitman.À retrouver sur Kickstarter