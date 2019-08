Le magicien d'Oz : Google fait son cinéma, à coups de tornade

On trouvera les fameuses pantoufles de Dorothy, ces chaussures couleur rubis, avec une petite animation tout autour, qui incite à cliquer. Les chaussons vont s’animer et lancer cette célébrissime réplique : « There’s no place like home. » Il n’y a en effet pas d’endroit plus agréable que chez soi, et pour le coup, Google va lancer une petite tornade, et changer sa page de recherche en un endroit bien différent.Les aficionados se souviendront qu’ils sont peut-être rouges dans le film, mais bel et bien couleur argent dans le livre. La nouvelle page de noir et de blanc imite quelque peu le début et la fin du film, et pour rentrer chez soi, il suffira de cliquer sur la petite tornade qui est apparue à la place des souliers.C’est à peu près le même type de gag que l’on avait découvert en avril dernier, quand la folie des Avengers battait son plein. Et que le Gant de l’Infini et Thanos étaient devenus les centres d’attraction de Google.Entre le Titan et la Méchante sorcière de l’Ouest, nous voici gâtés…