Le manoir de Bruce Wayne, la résidence imaginaire favorite

© Anthony Jean pour Monolyth Board Games









Adrien Le Mao, CC BY SA 3.0











Le Manoir Wayne est aussi secrètement connu pour abriter la Batcave, lieu où Batman peut œuvrer activement dans sa lutte contre le Mal. Situé dans les profondeurs de la terre, cet espace abrite également tout l’équipement, la salle d’entraînement et évidemment, la Batmobile…Chose amusante, entre 1939, date d’apparition de Batman, et 2013, le coût de la vie de Bruce Wayne a été démultiplié : on estimait ses dépenses annuelles à 10.235 $ voilà 80 ans, quand, elles s’élèveraient à près de 135 millions $ en 2013…Tout cela pour dire que d’après un sondage réalisé par FarawayFurniture, auprès de 3000 adultes européens, le Manoir Wayne serait la maison fictionnelle de leurs rêves. l’endroit où ils aimeraient vivre.La société spécialisée en fourniture de jardin (bancs, tables, etc.) indique également que l’immense et pourtant sinistre endroit se situe bien haut dans le cœur des gens.Dans le top 3, on retrouve juste après Le Terrier d’Harry Potter, cette ancienne porcherie, reconvertie en improbable demeure qui ne tient manifestement que par hasard — et toujours semble proche de s’effondrer… Loin de l’élégance glaciale de la maison de Bruce Wayne.Et pour clore la troisième marche, c’est le Cul-de-Sac où résident Bilbon et Frodon Sacquet, dans les romans de Tolkien. Il se trouve actuellement au Pays de Galles un endroit qui reproduit peu ou prou cette tanière… mise en vente . Il est vrai que le calme et la tranquillité de la Comté sont notoires.Dans le classement, la maison de la famille Adams ou encore le 742 Evergreen Terrace à Springfield, où s’agite la petite famille Simpson étaient également cités.via House Beautiful