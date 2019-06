Le métier de bibliothécaire, remplacé par des robots d'ici 5 ans ?

Steve Jurvetson, CC BY 2.0 Steve Jurvetson, CC BY 2.0

Journaliste, éditeur, auteur ou bibliothécaire

Emeric Lebreton est un chercheur en psychologie du travail, et dirige le groupe Orient’Action, qui réunit des agences de consultants dans tout le pays. Il a monté la plateforme révolution-robot, pour alerter tout un chacun sur les menaces que l’automation fait peser sur les emplois.L’outil évalue par un pourcentage, presque magiquement affiché, le taux possible d’automation, suivant les secteurs d’activité. « D’après certaines études dans 10 ans, 30 % des emplois actuels auront disparu remplacés par des robots ou des systèmes numériques », indique le site.Pour exemple, celui de journaliste ou d’éditeur de presse ne présente que 29 % — prenant en compte la pénibilité, l’attractivité, la complexité, la nécessité de relations humaines ou le salaire moyen et le nombre d’emplois.Conclusion salutaire : le métier de journaliste/éditeur de presse ne sera pas remplacé.Celui d’écrivain, en revanche, est un brin plus inquiétant, affichant 49 % d’automation — bien que les données fournies puissent être un chouia plus inquiétantes. Toutefois, quand le site annonce un salaire moyen de 3481 € on se gratte un peu la tempe en se demandant d’où peut provenir ce chiffre. Selon les estimations, les auteurs ont encore 12 ans avant que les robots ne les remplacent.Si vous êtes actuellement bibliothécaire, vous avez le droit de paniquer : selon le site, le risque de robotisation de l’activité est de 80 % : d’ici cinq ans le métier sera remplacé…Quant à la librairie, elle ne figure même pas dans les pronostics de robotisation : on peut donc légitimement en déduire que la profession est à l’abri.On s’amusera à consulter ces prédictions nostradamusiennes à cette adresse