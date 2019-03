Le ministère de la Culture lance son premier jeu vidéo, Romanica

Retour à un monde post Babel, Bienvenu à Romanica. Un monde où on n'y parle qu'une seule langue, où tous les habitants s'ennuient, au point de fuir leur cité. Le joueur sera le héros de l'aventure et devra faire renaître la diversité des langues.Pour ce faire, le joueur devra retrouver la signification des mots que les habitants emploient au quotidien et reconnaître dans quelles langues ils sont utilisés. Huit langues romanes sont ainsi mises en avant : le français, le romain, l'italien, l'espagnol, le portugais, le catalan, l'occitan et le corse.Le jeu est composé de deux mondes, comportant chacun 15 niveaux d'action. Au cours de la progression, le joueur débloque des contenus culturels inédits pour poursuivre sa quête dans Romanica, ainsi que des badges qui récompensent ses talents de polyglotte en langues romanes.Le premier monde est le monde des salutations, il propose de commencer en douceur avec les vocabulaires élémentaires utilisés dans les langues romanes ; le second, le monde du temps, est plus difficile. Des obstacles supplémentaires tels que des murs et des « bumpers » viennent pimenter l'action.De nombreuses mises à jour seront prévues d'ici le mois d'avril. Ainsi, de nouveaux mondes et de nouvelles fonctionnalités viendront progressivement s'ajouter comme un troisième monde consacré à la nourriture et aux boissons, un quatrième basé sur le thème du voyage avec de nouveaux obstacles comme des flammes, ainsi qu'un cinquième monde avec une immersion dans le domaine de l’art. Un mode arcade sera également ajouté.Romanica a été imaginé à l’occasion de la saison culturelle croisée France-Roumanie, qui s'étend jusqu’en 2019. Le jeu est donc disponible en français et en roumain.Romanica est développé par le studio CCCP, en collaboration avec les équipes du ministère de la Culture et en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), l'association internationale pour la promotion de l'intercompréhension (Apicad), la société ATOS et l'Union des groupements d'achat public (UGAP).