Le papier comme de la dentelle : l'art délicat du kirie

L'art du kirie, qui correspond simplement à la découpe du papier, remonterait à l'an 610, lorsque le papier artisanal chinois, renommé Tesuki Washi au Japon, a fait son entrée dans l'archipel. Demandant patience et minutie, le kirie trouve son aboutissement dans la constitution du motif le plus impressionnant possible dans une seule feuille de papier.Et, à ce titre, le chef-d’œuvre de l'année 2018 de Masayo Fukuda en est une parfaite illustration : ce poulpe a été réalisé dans une seule feuille, et lui aura demandé des heures de travail, étalées sur deux mois, entre le dessin préparatoire, l'ajout des différents motifs détaillés sur le corps et les tentacules, et la découpe en elle-même.Le résultat s'admire encore mieux sur un fond noir, pour en saisir tous les détails.via ArtFido