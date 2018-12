Le phare de “Annihilation” recréé en pain d'épices par une boulangère

maxime raynal - CC BY 2.0

C'est l'actrice Shalyah Evans, qui joue notamment dans Girl Code, et sa mère boulangère Catherine Stegman qui ont pris l'initiative de mettre la main à la pâte. Une fois terminée, elles n'ont pas hésité à publier leur travail sur Instagram.Le film Annihilation a été réalisé par Alex Garland. L'histoire nous présente un groupe de scientifiques, interprétés par Natalie Portman, Gina Rodriguez, Tessa Thompson, Jennifer Jason Leigh et Tuva Novotny. Les personnages partent pour une mission d'exploration dans une zone placée en quarantaine : la Zone X, où les lois de l'évolution et de la nature ne s'appliquent plus.Le long métrage est adapté de la Trilogie du Rempart Sud de Jeff VanderMeer, édité et publié en France en 2016 par les éditions Au Diable Vauvert (traduction, Gilles Goullet). Annihilation est le premier tome. Ceux qui ont vu le film ou lu les livres savent à quel point le phare joue un rôle central dans l’intrigue...Plutôt fière d'elle, la boulangère commente : « voici mon phare en pain d'épices Annihilation ! Affrontez des objets en verre, des tas d'os, des arbres décoratifs et un effroyable point d’impact (Natalie Portman vendue séparément) »