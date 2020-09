Le premier livre (très) brillant de Channing Tatum

INSOLITE : les Beigbeder ont

« Les gars, je ne sais pas pour vous, mais les choses sont devenues un peu bizarres pour moi en quarantaine. » Ainsi s’ouvre le message que Channing Tatum a posté sur Instagram lundi dernier. Sur la photo illustrant la publication, l’acteur est affublé d’ailes de fée, d’un masque de sommeil surmonté d’une couronne et d’un tablier plein de fausses taches. Un troupeau de licornes en peluche vient compléter le tableau, véritable cross-over entre le bodybuilding et l’univers des Winx.Habitué à se dénuder depuis Magic Mike XXL, Tatum n’offre cependant pas le spectacle de ces biceps uniquement par plaisir. Le post informe le public de son projet : la publication de son premier livre jeunesse The One and Only Sparkella.L’ouvrage qui représente la première incursion du comédien dans le monde éditorial serait dédié à sa fille de 7 ans, Everly. Le projet aurait muri lors du confinement comme l’explique l’acteur : « Je me suis accidentelement m’enfermé dans la chambre de ma fille de 7 ans. Et j’ai fini par retrouver mon enfant intérieur. Alors finalement voilà ce que j'ai créé pour ma petite fille, en m’inspirant, je suppose, de la petite fille en moi. »Le livre jeunesse, publié par Feiwel & Friends et illustré par Kim Barnes, est centré sur une jeune fille nommée Ella qui se fait embêter lors de son premier jour d’école pour ses gouts vestimentaires. Le père d’Ella l’invite à ne pas faire attention aux méchancetés des autres et l’encourage à porter ses chaussures disco, son sac à dos chatoyant et ses rubans scintillants dans ses cheveux. « Une charmante ode à l’estime de soi et à l’amour entre un père et sa fille », a déclaré l’éditeur.The One and Only Sparkella sera publié le 4 mai 2021.