Le prochain roman de Joël Dicker en avant-première dans... des avions

On ne découvrira que le 7 mars prochain le nouveau roman de Joël Dicker, La disparition de Stéphanie Mailer. Mais d’ici là, ceux qui l’aiment – l’auteur – pourront toujours prendre l’avion. En effet, la compagnie aérienne Swiss propose d’en découvrir les extraits, dans une opération spéciale...

En 2015, le romancier s’était déjà prêté au jeu promotionnel, à l’occasion de la sortie du Livre de Baltimore. À cette époque, il se présentait comme un pilote de la compagnie, casquette vissée sur la tête. Et d’un petit signe de la main, il lançait le slogan, « Volez, lisez, rêvez. ». Et de rappeler alors que lui-même était fan d’aviation.



Devenu ambassadeur de la compagnie aérienne en 2014, le romancier qui fait surtout décoller les ventes se relance : depuis le 27 février, et jusqu’au 1er mars, les passagers peuvent découvrir dans un livret un extrait du roman.

Il sera également disponible en téléchargement depuis la plateforme dédiée de la compagnie. eJournals propose en effet l’accès à une offre de 430 titres de quotidiens et magazines, en une dizaine de langues, directement sur tablette, smartphone ou ordinateur. Mais uniquement pour les avions au départ de Genève, à destination de l’Europe.

Joël Dicker – La disparition de Stéphanie – Editions de Fallois – 9791032102008 – 23 €