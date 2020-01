“Le savoir, une arme” : Dolce & Gabbana défile dans la Biblioteca Ambrosiana

< >

La Biblioteca Ambrosiana fut conçue comme un lieu pour l’étude et l’apprentissage et fin 2019, a servi à la marque Dolce & Gabbana pour son ultime présentation Alta Sartoria Show. Avec cette thématique que la connaissance apporte, le pouvoir, la marque a organisé un défilé de mode dans la lignée de ses précédentes actions — comme celle autour de la Grèce ancienne, dans un temple de Sicile.Domenico Dolce, actuel représentant de DG assure que « la plus importante qualité pour un homme est la sagesse » et sa collection entendait le refléter — autant que le lieu où elle fut présentée.Les mannequins qui portaient les créations de la marque l’ignoraient peut-être, mais la Biblioteca Ambrosiana compte des trésors rares, comme une édition du Ve siècle enluminée de l’Iliade ou encore une version du Codex Atlanticus de Leonard de Vinci , contenant ces 1000 pages de notes du génie toscan.Mais également des œuvres d’art comme la Corbeille de fruits de Caravage, des tableaux de Botticelli que le cardinal avait alors abrités… et les créations faisaient amplement écho à cette ambiance studieuse et culturelle comme on peut le découvrir. La collection automne 2020 était en avance en ces lieux.Et après tout, le livre était l'une des tendances 2019 dans la mode via Vogue